Urkunden und lobende Worte

Vier Urkunden und Preisgeld hat Bürgermeisterin Felicitas Kubala in der Gaststätte des Kleingartenvereins Sellweiden überreicht – an die Vorsitzenden der Vereine, die beim Kleingarten-Wettbewerb erfolgreich waren. Der Verein der Gartenfreunde Au in Käfertal belegte den ersten Platz, vor dem Kleingartenverein Heckweg in Seckenheim und dem Kleingartenverein Krähenflügel (Schönau). Rang vier ging an den Kleingartenverein Stolzeneck auf der Rheinau. Bei der Begehung der vier Anlagen im September hatte die Jury Punkte vergeben, zum Beispiel für die Leistungen der Vereine im Natur- und Umweltschutz.

Die Jury bestand wie jedes Jahr aus Vertretern des Gemeinderats, des Bezirksverbands der Gartenfreunde Mannheim und der Naturschutzverbände.

Kubala würdigte den wichtigen Beitrag der Kleingartenvereine für Mannheim. „Die Gärtnerinnen und Gärtner pflegen ihr Stück Grün, weil es ihnen Freude bereitet“, sagte die Bürgermeisterin. „Aber sie tun damit auch etwas für die ganze Stadtgesellschaft, denn die Kleingartenanlagen in Mannheim summieren sich zu einer beträchtlichen Grünfläche auf, die einen Beitrag für ein gutes Mikroklima und angenehme Abkühlung leistet.“

Nächster Wettbewerb 2020

Lobend erwähnte die Dezernentin auch das Engagement der Kleingartenvereine für die Artenvielfalt, insbesondere für Bienen und andere Insekten. Viele Vereine stellen beispielsweise Insektenhotels auf oder achten auf eine insektenfreundliche Begrünung.

Nächstes Jahr sind Mannheimer Kleingarten-Vereine mit weniger als 80 Einzelgärten zur Teilnahme am Wettbewerb aufgerufen. Das sind die Anlagen Kirchwald, Staudenweg, Wilde Au, Vogelstang, im Rott und Schönau Nord. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019