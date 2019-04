Urnen-Stelen für Theresienkapelle?

Mannheim.Er existiert noch – der Arbeitskreis zum „Erhalt der Theresienkapelle durch Translokation und Betrieb“. Da die Zukunft des 1929 mit der Ordensklinik errichteten Sakralbaus auch von einem sich finanziell selbst tragenden Nutzungskonzept abhängt, ist eine Delegation der Bürgerinitiative um Sprecher Friedrich Meißer nach Erfurt gereist: In der Allerheiligenkirche gibt es dort eine der ersten Urnen-Begräbnisstätten, die Christen wie Nichtchristen ermöglicht, sich in einer deutschen katholischen Kirche bestatten zu lassen. Weihbischof Reinhard Hauke stellte der Mannheimer Gruppe „sein“ Kolumbarium vor.

Keineswegs die erste Begegnung: Im Herbst 2017 reiste der Theologe aus Thüringen nach Mannheim, um über eine Bestattungskultur zu sprechen, die neue Wege beschreitet und eine Einnahmequelle zum Erhalt von Sakralbauten eröffnet. Eine Doppelnutzung – Gottesdienste in der Theresienkapelle und unterirdisch eine Urnenstätte – schwebt auch der Bürgerinitiative vor.

Kontroverse Diskussion zu Beginn

In Erfurt führt Weihbischof Hauke die Mannheimer zur Allerheiligenkirche in der Altstadt. Der gotische Hallenbau in Nachbarschaft des Doms wird im Innern von achteckigen Pfeilern mit spitzbogigen Arkaden in zwei Kirchenschiffe geteilt – seit 2007 mit zwei Nutzungsbereichen. „Vor vielen Jahren habe ich bei einer Romreise erstmals eine Kolumbarium-Wand gesehen“, erzählt der Weihbischof. Als in den 1990ern über die dringend notwendige Sanierung der Allerheiligenkirche und ein neues Nutzungskonzept nachgedacht wurde, sei die Idee gereift, ein Kirchenschiff als Urnenbegräbnisstätte zu nutzen – mitsamt kontroverser Diskussionen.

Die seien weniger geworden, als die Erfurter Künstlerin Evelyn Körber ihren später realisierten Entwurf vorstellte: 15 aus rot geädertem thüringischen Kalkstein gefertigte Stelen mit kreuzförmigen Grundriss bieten auf sechs Etagen Platz für 42 Urnen pro Säule. Hinter dem sandgestrahlten Glas der Frontplatten mit Lebensdaten der Bestatteten sind die Behältnisse schemenhaft sichtbar. Dass in nur zwei Monaten alle 630 Plätze vermietet waren, hat Reinhard Hauke überrascht. „Es haben sich auch Ehepaare, ja Familien Plätze gesichert.“ Zu der Resonanz habe die Preisgestaltung beigetragen: „Wir wollten, dass sich auch Menschen mit wenig Geld einen Urnenplatz leisten können.“ 1000 Euro kostet ein Fach für 20 Jahre.

Den Weihbischof freut, dass in einer Stadt mit mehrheitlich konfessionslosen Bürgern eine christlich geprägte Bestattungskultur wieder eine Option ist. 129 Menschen, die keiner Kirche angehören, haben sich für einen Urnenplatz in der Kirche entschieden. Großen Anklang, so Hauke, finden die monatlichen Gedenkmessen. Die Bestattungshalle belebe das Gotteshaus: Es sei zu einer „Familienkirche“ geworden. Hauke berichtet von einem jungen Paar, das unbedingt in „Allerheiligen“ getraut werden wollte, weil dort eine der Großmütter bestattet ist. „Dann ist Oma bei unserer Hochzeit dabei“, habe das Brautpaar gesagt.

Und was passiert mit einer Urne, deren „Standzeit“ nicht verlängert werden soll? Der Weihbischof führt die Mannheimer Gäste zum angrenzenden Kirchenfriedhof: zwischen historischen Grabdenkmälern ein Rechteck mit Kiesschicht – „unser Karner“. Hauke erläutert, dass damit früher ein „Beinhaus“ gemeint war. Allerdings soll der moderne, mit Erdschächten aus gelochten Betonringen ausgestattete Karner künftig keine Gebeine, sondern biologisch abbaubare Aschekapseln aufnehmen – auch von der Magdalenenkapelle, einem der ältesten Erfurter Sakralräume. Dort wurde angesichts der großen Nachfrage ein zweites Kolumbarium mit über 400 Plätzen in Urnen-Stelen eingerichtet.

