Urnengänger im Fokus

Die in Mannheim 1974 als Verein gegründete Forschungsgruppe ist seit Jahrzehnten bundesweit bekannt, weil sie die Meinungen der Menschen vor Abstimmungen abfragt und mit Hilfe der Empirie wissenschaftlich einordnet. In der Demokratie sind die Meinungen der Bürger zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen ausschlaggebend. Präzise Prognosen und schnelle Hochrechnungen zu Abstimmungen in Bundesländern oder mit Blick auf die Bundespolitik haben die Forschungsgruppe bekannt gemacht. So bieten die Forscher dem Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) nicht nur ihre Expertise zu aktuellen Abstimmungen an.

Auch werden die Ergebnisse der bekannten ZDF-Sendung Politbarometer von Mannheim aus erhoben und wissenschaftlich aufbereitet. Aber um welches Forschungsobjekt geht es bei den Befragungen eigentlich genau? wol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020