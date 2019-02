Urologen treffen sich im Rosengarten

Rund 250 Experten aus dem Bereich Urologie erwarten die Veranstalter zur Fachtagung „UroClub“ morgen, 8., und Samstag, 9. Februar, im Rosengarten. Die Fachleute diskutieren neuste Entwicklungen auf diesem Medizin-Gebiet in den Bereichen Diagnostik und Therapie. Unter anderem geht es laut Ankündigung um aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Prostatakrebs sowie um chirurgische Eingriffe an der Niere und der Prostata. Darüber hinaus sind bei der Tagung auch Live-Übertragungen von Operationen mit modernsten technischen Mitteln aus der Asklepios Klinik Hamburg sowie den Universitätskliniken Magdeburg und Gießen vorgesehen. Zu mehreren Themen gibt es Vorträge. Eine Neuheit stellt den Veranstaltern zufolge eine interaktive Talkshow dar: Experten diskutieren und bewerten unterschiedliche Ansätze in der Behandlung des Prostatakarzinoms.

