Ursache noch unklar

Nach dem tödlichen Motorrad-Unfall auf der B 38 sucht die Polizei nach Zeugen. Am Dienstag gegen 21 Uhr war ein 22-Jähriger auf einer Yamaha stadtauswärts unterwegs gewesen, als er zwischen Vogelstang und Viernheimer Kreuz mit einem Suzuki-Motorrad und einem Golf zusammenstieß (wir berichteten kurz). Wer daran Schuld hatte, blieb gestern offen. Der 22-Jährige stürzte, prallte gegen die Leitplanke und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der ebenfalls 22 Jahre alte Fahrer des anderen Motorrads und der 40-Jährige am Steuer des Autos erlitten einen Schock. Zur Unfallaufnahme musste die B 38 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Erst gegen 0.25 Uhr war der Verkehr wieder frei. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 30 000 Euro geschätzt.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise zum Unfallhergang. Wer dazu etwas sagen kann, soll die Nummer 0621/1 74 40 45 anrufen. sma/pol

