Ursache wohl ein technischer Defekt

Ein Mieter hat eine brennende Matratze aus dem Fenster seiner Wohnung in der Speyerer Straße auf dem Lindenhof geworfen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte der Mann zuvor mehrfach erfolglos versucht, das Feuer zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung direkt neben dem Gebäude waren die eintreffenden Rettungskräfte zunächst von einem Kellerbrand ausgegangen. Die Matratze konnte im Freien gelöscht werden. Das Gebäude musste entgegen erster Annahmen nicht evakuiert werden. Ursache für den Brand ist vermutlich ein technischer Defekt an einem Elektrogerät, hieß es von der Polizei. Der 23-jährige Mieter wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden beträgt rund 2000 Euro. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018