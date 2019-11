Urteil am Landgericht

Am Landgericht wird am Freitag, 29. November, das Urteil im Prozess gegen einen 44-jährigen Mannheimer (wir berichteten) verkündet. Er soll sich über das Internet bei Kontaktpersonen in Asien Mädchen bestellt und eine Vorauszahlung geleistet haben. Zweimal sei er nach Asien gereist und habe dort mehrere Wochen einmal mit einer Elfjährigen und einmal mit einer 13-Jährigen zusammengelebt, heißt es in der Anklage. Beide Mädchen soll er mehrmals missbraucht haben. Der Mann hat die Taten eingeräumt. Am Mittwoch wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Plädoyers vorgetragen. Urteilsverkündung: 12 Uhr. abo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.11.2019