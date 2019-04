US-Psychologe stellt Buch vor

Kinder leiden, wenn Mama oder Papa psychische Probleme haben. © dpa

Heute endet im Rosengarten der viertägige Fachkongress der Deutschen Gesellschaft für Kinder-und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (wir haben berichtet). Als Höhepunkt des Abschlusstages stellt der amerikanische Psychologe Stephen O. Hinshaw sein Buch „Eine andere Art von Wahnsinn“ vor.

Facheinrichtungen und der Verein „Dazugehören“ haben als Unterstützer dazu beigetragen, dass die Publikation über verstörende Kindheitserfahrungen nun auch in Deutsch beim Psychiatrie-Verlag veröffentlicht wird. Kongresspräsident Tobias Banaschewski vom Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) sieht das Buch „als nachdrückliches Plädoyer für eine offene Kommunikation zur Überwindung von Scham und Selbststigmatisierung, die mit psychischen Erkrankungen einhergehen“. Hinshaw erzählt in der preisgekrönten Autobiografie von den rätselhaften Ausbrüchen seines Vaters und dessen wochenlangen Abwesenheiten, von dem verschämten Schweigen der Familie und all den unbeantworteten Fragen. Als der heutige US-Professor für Psychologie und Psychiatrie während seines Studiums von der schweren seelischen Erkrankung des Vaters (bipolare Störung) erfuhr und das Mosaik der verheimlichten Lebensgeschichte zusammensetzte, erlebte er das als „psychische Geburt“.

Bei dem Kongress (11.45 bis 13.15 Uhr im Ignaz-Holzbauer-Raum 4) liest David Marlow aus der deutschen Buch-Version und führt mit dem Autor ein Gespräch. Der Dirigent und Sohn britischer Eltern ist mehr als ein Dolmetscher – ihn hat ebenfalls die bipolare Erkrankung seiner Mutter geprägt.

Wie sehr Kinder leiden, wenn der Papa oder die Mama sich so ganz anders als andere Eltern verhält, wurde lange unterschätzt – weshalb der Kongress dem Thema breiten Raum gibt. Yvonne Grimmer, die als promovierte Fachärztin die Kinder-und Jugendpsychiatrische Ambulanz am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit leitet, sagt im Interview, Eltern sollten das Gespräch mit den Kindern suchen. „Schweigen bedeutet, dass Mädchen und Jungen Schuldgefühle entwickeln.“

