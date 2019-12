Vater hat Zeit gewonnen

Richtige Freude auf Weihnachten will bei Dan Kosturri nicht aufkommen. Zwar hat der 39-jährige Albaner (Bild), der bis vor einem guten Jahr in Mannheim lebte, inzwischen das Sorgerecht für seine 17-jährige Tochter Cecilia erhalten. Sie stammt aus einer früheren Beziehung, ist deutsche Staatsbürgerin und lebt zurzeit in Esslingen. Aber nach wie vor sitzen Dan Kosturris, Frau Anita und die drei Kinder Rexhep (12), Reanda (7) und Valentin (3) in Albanien fest. Dorthin wurden sie am 10. Dezember 2018 abgeschoben. Das sorgte für Aufsehen, weil die Polizei Rexhep aus der Keplerschule in K 5 und Reanda aus dem Kinderhaus St. Michael in der Neckarstadt abholte.

Gegen Dan Kosturri hatten die Ausländerbehörden eine siebenmonatige Einreisesperre verhängt, gegen seine Frau und die drei kleinen Kinder eine dreijährige. Der Familienvater kam am 3. Oktober mit Besuchsrecht nach Mannheim zurück, es würde eigentlich am 2. Januar 2020 auslaufen. Aber am Freitag hat ihm die Stadt Mannheim eine sogenannte Fiktionsbescheinigung erteilt. Das bedeutet, dass er so lange in Mannheim bleiben kann, bis über seinen Antrag auf unbefristeten Aufenthalt entschieden ist.

Wie lange das dauern kann, darauf wollte die Stadt sich auf Nachfrage nicht festlegen. Derzeit werde geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis vorlägen, teilte die Verwaltung vor wenigen Tagen auf Nachfrage des „MM“ mit. Der Antrag Dan Kosturris liegt im Rathaus seit Wochen vor. Er hat ihn gestellt, nachdem klar war: Er bekommt das Sorgerecht für seine deutsche Tochter Cecilia. Das hatte das Amtsgericht Nürtingen am 12. November beschlossen.

Keine Arbeitserlaubnis

Zwar ist damit die Wahrscheinlichkeit, eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, deutlich gestiegen. Aber so lange die Ausländerbehörde keine Entscheidung trifft, kann Dan Kosturri nicht arbeiten, er würde sich sonst strafbar machen. Dabei könnte er jederzeit loslegen. Seit 18. November kann er einen unbefristeten Arbeitsvertrag vorweisen, wie sein Rechtsanwalt der Stadt mitteilte. So könnte der 39-Jährige eigentlich für seinen Lebensunterhalt sorgen – wenn er denn dürfte. Da das nicht geht, unterstützt ihn und seine Familie weiterhin der Verein „Mannheim sagt Ja“ (Konto: IBAN DE16 6709 0000 0091 9753 00).

Kosturris Frau Anita hat sich unterdessen ans Regierungspräsidium Karlsruhe gewandt und einen Antrag auf Aufhebung der dreijährigen Einreisesperre für sie und ihre Kinder gestellt. Sie schreibt: „Unsere Familie ist total zerrissen, vor allem unsere Kinder in Albanien leiden sehr darunter und vermissen ihren Vater.“ Aber auch die 17-Jährige Cecilia sei durch die Trennungssituation sehr belastet: „Sie braucht ihre Geschwister und mich, weil ich eine Ersatzmutter für sie war.“ bhr (Bild: Tröster)

