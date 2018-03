Vater mit Messer angegriffen – 26-Jähriger in Psychiatrie untergebracht

Anzeige

Mannheim.Er soll versucht haben, am Montagabend in einem Seniorenheim im Stadtteil Lindenhof seinen Vater umzubringen – deswegen hat die Staatsanwaltschaft Mannheim einen Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen einen 26-Jährigen erlassen. Der Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung am Donnerstag mitteilten, suchte der Verdächtige nach derzeitigem Stand der Ermittlungen am Montag gegen 18.40 Uhr das Zimmer seines Vaters auf. Mit einem bislang unbekannten Werkzeug fügte er dem im Rollstuhl sitzenden 55-Jährigen unvermittelt und von hinten zwei Stiche im Halsbereich sowie eine Schnittverletzung im Brustbereich zu. Die Verletzungen des Angegriffenen erwiesen sich als nicht lebensgefährlich.

Im unmittelbaren Anschluss verließ der mutmaßliche Täter den Tatort und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte den Gesuchten schließlich am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof festnehmen.