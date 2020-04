Vater und Tochter erschießen Taube

Mit einem Luftgewehr sollen ein 61-Jähriger und seine jugendliche Tochter in Käfertal auf Tauben geschossen haben. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zeugin am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr gemeldet, dass aus einem Haus in der Oberen Riedstraße eine Taube erschossen worden sei. Tatsächlich fanden Beamten vor Ort ein totes Tier. Die Ermittlungen führten nach Angaben der Polizei zu dem 61-Jährigen. Der Mann gab an, seiner Tochter das Schießen beigebracht zu haben, und zeigte sich völlig uneinsichtig, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Beamten stellten ein Luftgewehr sicher. Derzeit wird überprüft, ob der Mann einen Waffenschein besitzt. Gegen die beiden Beschuldigten wird ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen Tierschutz- und Waffengesetz eingeleitet. pol/eli

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020