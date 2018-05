Vegane Lippenstifte treffen Geschmack der Jury

Anzeige

Drei von sieben ersten Preisen gehen beim Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ nach Mannheim. Über jeweils 150 Euro freuen sich zwei Gruppen des Geschwister-Scholl- (GSG) und eine Gruppe des Ludwig-Frank-Gymnasiums (LFG). Das GSG war in Balingen mit vier, das LFG mit zwei Projekten an den Start gegangen.

Ausgesprochen gut kamen bei der Jury die Lippenstifte an, mit denen Finja Binder (12) und Annabelle Klein (13) vom GSG in der Sparte Chemie antraten. Finja hat eine Nuss-Allergie. Als sie einen Lippenstift kaufen wollte, stellte sie fest, dass er nicht nur Kokosöl, sondern auch jede Menge bedenkliche und zum Teil giftige Inhaltsstoffe enthält. Gemeinsam mit Annabelle entwickelte sie deshalb Lippenstifte mit fast komplett biologischen und unbedenklichen Zutaten. „Wir untersuchten unter anderem, was am stärksten färbt und produzierten Stifte mit Paprika, Karotten, Himbeeren und Rosenblättern“, erzählt Annabelle. Finja berichtet, dass im Sortiment „ein veganer und mehrere nussfreie Stifte“ sind. Damit konnten sie die Jury überzeugen, die ihnen den ersten Platz zuerkannte.

Ebenfalls an der Spitze standen am Ende Katharina Kupfer (14) und und Anastasia Kovalenko (14) vom GSG im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften. Wie kann man an der Helligkeit von Sternen ablesen, ob sie Planeten besitzen? Diese Frage stellten sich die beiden Schülerinnen. „Dazu bauten wir ein Modell mit LED-Lampe als Stern und einem Planeten aus Knete“, so Katharina. Anastasia geht auf ihre Motivation ein: „Wir wollten anderen Schülern veranschaulichen, wie Astronomen vorgehen.“