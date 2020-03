Veranstalter erwarten Absage von Mannheimer Maimarkt

Jedes Jahr besuchen Tausende den Mannheimer Maimarkt. (Archivbild) © Blüthner

Mannheim.Die Mannheimer Regionalmesse Maimarkt soll in diesem Jahr wahrscheinlich nicht stattfinden. Das hat der Veranstalter am Dienstagabend mitgeteilt. Bei der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft geht man davon aus, dass nach einer Verordnung des Landes kein Maimarkt mehr möglich ist. "Wir rechnen mit einer entsprechenden Verfügung", so Geschäftsführerin Stephany Goschmann. Man habe seit Tagen überlegt, mit welchen Maßnahmen man den Maimarkt retten könne. "Ich bin froh, dass jetzt von der Politik eine klare Regelung kommt", so Goschmann: "Es wird etwas fehlen - die Umsätze werden fehlen, den Besuchern werden die Informationen fehlen, es wird den Menschen etwas fehlen, es wird ein ganz, ganz großes Loch reißen in der Region", sagte Goschmann traurig, "aber der Schutz der Bevölkerung und der Gesundheit geht vor,das muss man verstehen".