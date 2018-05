Veranstaltungen für Gründer

Anzeige

Selbstständig werden oder nicht? Diese Frage stellen sich manche Berufstätige. Wer schon einmal mit dem Gedanken gespielt hat oder bereits selbstständig ist, ist vom Institut für Freie Berufe der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg herzlich eingeladen, die Infoveranstaltungen in Mannheim und Heidelberg zu besuchen.

Die Experten informieren am 6. Juni und 15. August in Mannheim über Besonderheiten der Niederlassung, Bestimmungen der Freiberuflichkeit und allgemeine Fragen der Gründung. Dabei besteht auch die Möglichkeit, in Einzelberatungen offene Fragen zu klären und die individuelle Gründung zu besprechen.

Gefördert wird die Veranstaltung durch das baden-württembergische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung in Heidelberg findet am 4. Juli statt. jor