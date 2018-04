Verband fordert Umdenken beim Wohnungsbau

Anzeige

Peter Bresinski nannte dazu ein Beispiel aus Heidelberg: Dort hätten Bürger durchgesetzt, dass neue Wohngebäude an der Römerstraße höchstens drei- oder vierstöckig sein dürften – damit verschenke man aus seiner Sicht an dieser Stelle die Möglichkeit, mehr bezahlbare Wohnungen zu schaffen, so der Heidelberger.

Einhelliges Unverständnis äußerte der Verband an dem Vorgehen von Haus und Grund in Mannheim. Die Hausbesitzervertretung unterstützt hier die Klage eines Mannheimers gegen den Mietspiegel. Es wird moniert, dass günstige Wohnungen der GBG mitgezählt würden und somit den Mietspiegel senkten. „Es ist aus unserer Sicht ganz eindeutig, dass die GBG-Wohnungen mit in den Mietspiegel einbezogen werden müssen“, sagte Verbandsdirektorin Feßler. Das werde in anderen Städten genauso gehandhabt. Die Klage gegen die Einbeziehung der GBG-Wohnungen „kann meiner Meinung nach nicht zum Erfolg führen“, sagte die Juristin. Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der GBG, sagte, er habe keinen Zweifel daran, dass es sich bei der Mannheimer Übersicht um einen gültigen, qualifizierten Mietspiegel handle.

Bund und Land zahlen

Frings legte zudem dar, wie die GBG mithilfe staatlicher Fördermittel günstigen Wohnraum erhalten und bauen wolle. Einmal geht es dabei um den Stadtteil Schönau-Nordwest. Der Bereich ist in das deutschlandweite Förderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen worden, mit den Fördergeldern des Bundes will die GBG über 1700 Wohnungen in dem Bereich erneuern. Die Gesamtkosten liegen hier bei etwa 125 Millionen Euro.

Zudem nimmt die GBG auch die Landeswohnraumförderung in Anspruch und baut damit Sozialwohnungen. Für die bekommt sie finanzielle Unterstützung und kann sie darum dann günstiger vermieten, und zwar nur an Bürger mit Wohnberechtigungsschein.

