Verbotene Aufnahmen aus dem Krieg

Er befand sich, mit dem Zug aus Ludwigshafen kommend, auf der Durchreise – vermutlich von einem Standort der IG Farben (der heutigen BASF) nach Leuna zum anderen Standort. Im Vordergrund sieht man auch Gleise, die Aufnahmen des brennenden Schlosses entstanden von der Seite des Hauptbahnhofs aus. Vorausgegangen war in der Nacht zuvor ein großer Luftangriff der britischen Luftwaffe, der Royal Air Force um Mitternacht vom Montag auf den Dienstag. „Es war der erste flächendeckende Großangriff. Er markierte einen Wendepunkt in der britischen Luftkriegsstrategie“, weiß Nieß. Unter dem Codenamen „Abigail Rachel“ geführt, sollte der Angriff direkt dem Stadtzentrum von Mannheim gelten.

„Anders als in der Vergangenheit standen nun nicht militärische oder industrielle Anlagen im Vordergrund, sondern zivile Ziele“, so der Archiv-Chef. Flächendeckend wollten die Briten, die das „area bombing“ nannten, mittels einer Kombination aus Spreng- und Brandbomben hohe Schäden verursachen.

Der Angriff wurde intern als Vergeltung für die deutschen Luftangriffe von Coventry und Southampton legitimiert. Beteiligt waren 134 Maschinen. Zunächst warfen acht Kampflugzeuge Brandbomben zur Zielmarkierung ab, die jedoch das Kernzielgebiet des Stadtzentrums weitgehend verfehlten, so dass große Teile der Innenstadt – noch – keinerlei Schäden erlitten. Drei Maschinen gingen bei dem Angriff verloren, weitere vier stürzten in England ab.

„Katastrophe erahnbar“

Insgesamt wurden 125 Sprengbomben und 3000 Stabbrandbomben abgeworfen. Die Zahl der Todesopfer betrug mindestens 20, spätere, dem Stadtarchiv vorliegende Quellen sprechen von 34 Todesopfern und 81 Verletzten. Das britische Bomber Command wertete den Angriff nach Auswertung der Luftbilder als Misserfolg Zielgenauigkeit und Zerstörungsgrad seien „weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben“, zitiert Nieß aus den Unterlagen, „indes wurde für Mannheim in jener Dezembernacht die drohende Katastrophe erstmals erahnbar“, so der Archiv-Direktor.

Viele weitere Angriffe folgten, der Schlimmste in der Nacht vom 5. auf den 6. September 1943. Nahezu 70 Prozent der Bausubstanz in Mannheim war im Mai 1945 zerstört. Von Dieter Wolf ausgewertete englisch-amerikanische Statistiken belegen den Abwurf von mehr als 25 000 Tonnen Spreng- und Brandbomben aller Art über der Quadratestadt. Dass es dennoch „nur“ 2171 Luftkriegstote und damit weitaus weniger als in anderen Städten gab, ist in erster Linie den zahlreichen Bunkern zu verdanken.

