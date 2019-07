Verbotenes Nazi-Lied abgespielt

Ein Lied auf einer SPD-Veranstaltung am Samstag in Neckarau hat für Empörung gesorgt. Wie der Vorsitzende des Ortsvereins Neckarau Almenhof und Niederfeld, Mathias Kohler, am Sonntag auf Anfrage bestätigte, wurde während der Feier im Bebel-Park (Neckarau) zeitweise das Lied „Es zittern die morschen Knochen“ gespielt.

Das Lied stammt vom NS-Funktionär Hans Baumann und wurde 1935 zum Lied der Deutschen Arbeitsfront. Diese war im Nationalsozialismus der Einheitsverband von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. So sollten die deutschen Arbeiter in das „Dritte Reich“ integriert werden. Heutzutage ist das Lied laut Strafgesetzbuch verboten.

Passant beschwert sich

Beschwert hatte sich Sam Oath, ein Künstler aus Neckarau. Er sei an der Veranstaltung vorbeigelaufen und habe das Lied gehört. „Ein schreckliches Lied und ein grausamer Text. Bei so etwas kommen mir die Schrecken des Nationalsozialismus vor Augen“, sagte er dem „MM“. Kohler bedauerte, dass das Lied gespielt wurde. „Ich entschuldige mich in aller Form. So etwas darf nicht passieren“, sagte er auf Anfrage.

Dem Vorfall sei ein Versehen vorausgegangen. Der für die Musik zuständige Mann habe zuvor ein anderes Video von der Video-Plattform Youtube abgespielt. Nachdem es vorbei war, sei er gerade nicht am Mischpult gewesen. Das nächste Video sei automatisch gestartet worden und dabei habe es sich um das Lied „Es zittern die morschen Knochen“ gehandelt. Obwohl das Lied verboten ist, ist es auf der Videoplattform weiterhin frei zugänglich.

Oath sagte, er habe den für die Musik zuständigen Mann direkt zur Rede gestellt, sei aber ausgelacht worden. Dies konnte Kohler auf Nachfrage nicht bestätigen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 21.07.2019