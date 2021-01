Verbrechen im Quadrat: Kripo ermittelt nach Tratsch beim Friseur

Was geht Ermittlern am Tatort durch den Kopf? Wie laufen Obduktionen und Vernehmungen ab? Wann landen die Fälle am Gericht? In „Verbrechen im Quadrat“, dem Crime-Podcast des „MM“, öffnet Gerichtsreporterin Angela Boll gemeinsam mit den Hauptakteuren von damals noch einmal die Akten von Fällen aus der Region.

„Kurios“, so beschreibt Erhard Becker den Fall, um den es in Folge 4 von

...