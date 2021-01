Verdacht auf Bandenhehlerei - Durchsuchung bei acht Tatverdächtigen

Mannheim.Das Amtsgericht hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Durchsuchungsbeschlüsse gegen acht Tatverdächtige erlassen, die im Verdacht stehen, gewerbs- und bandenmäßige Hehlerei begangen zu haben. Laut Pressemeldung des Polizeipräsidiums Mannheim, sollen die Tatverdächtigen von Oktober 2019 bis Juli 2020 sechs in Frankreich unterschlagene Fahrzeuge weit unter Wert angekauft haben, um diese dann über einen von ihnen betriebenen Autohandel in Mannheim sowie eine Firma in Hanau gewinnbringend an gutgläubige Kunden weiterzuverkaufen. Es soll sich dabei um Fahrzeuge gehandelt haben, die von französischen Scheinfirmen geleast und anschließend an die Tatverdächtigen verkauft wurden. Der Schaden aller bislang bekannt gewordenen Taten liegt bei etwa 200 000 Euro.

Die Durchsuchungsbeschlüsse wurden am vergangenen Donnerstag durch Kräfte des Polizeipräsidiums Mannheim mit Unterstützung der Polizeipräsidien Frankfurt, Südosthessen und Rheinpfalz unter anderem in Mannheim, Ludwigshafen, Frankfurt am Main, Hanau und Eppelheim vollstreckt. Es wurden Vermögenswerte in Höhe von rund 240 000 Euro, darunter Bargeld und zwei hochwertige Fahrzeuge (Mercedes CL AMG und BMW X6), sowie zahlreiche Beweismittel in Form von Unterlagen und Mobiltelefonen sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim dauern derzeit an.



© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021