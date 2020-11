Verdacht auf Brandstiftung in Mannheim: 28-Jähriger in Untersuchungshaft

Mannheim.Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim-Käfertal am Samstag geht die Polizei von Brandstiftung aus und hat einen Verdächtigen festgenommen. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim am Dienstag mitteilten, wurde Haftbefehl gegen einen 28-Jährigen aus Mannheim erlassen.

Er soll am Samstag gegen 4.45 Uhr das Haus in der Marconistraße in Brand gesetzt haben, nachdem er sich mit anderen Bewohnern des Hauses gestritten hatte. Seine Habseligkeiten soll er demnach in seinem Zimmer zusammengepackt haben und anschließend geflüchtet sein. Noch am selben Morgen wurde er jedoch von Polizeibeamten am Mannheimer Hauptbahnhof festgenommen und den zuständigen Beamten des Kriminalkommissariats Mannheim übergeben. Der Mann wurde am Sonntag dem Amtsgericht vorgeführt, dieses erließ wegen bestehender Fluchtgefahr Haftbefehl gegen ihn.

Am Samstag hatten Einsatzkräfte am frühen Morgen 14 Personen aus dem brennenden Haus evakuiert, zwei Männer wurden durch das Feuer verletzt. Das Haus brannte aus und gilt nun als einsturzgefährdet. Wie der 28-Jährige das Feuer entfacht hat, ist bislang unklar.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020