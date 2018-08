Verdacht auf schwere Brandstiftung

Ein 19-Jähriger sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Laut einer gemeinsamen Erklärung der Ermittlungsbehörden steht der junge Pole, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, in dringendem Verdacht, am Mittwoch in der Neckarstadt eine schwere Brandstiftung begangen zu haben.

Er soll gegen 1.20 Uhr zunächst über ein Anwesen in der Fratrelstraße in den Innenhof eines Hauses in der Max-Joseph-Straße eingedrungen sein. Hier habe er die Haustür aufgebrochen und sei so ins Gebäude eingedrungen. Im unverschlossenen Keller soll er dann einen Kanister mit Verdünnung gefunden und in Brand gesetzt haben. Die Flammen breiteten sich rasch in den Kellerabteilen aus, aber weil die Feuerwehr schnell am Einsatzort war, griff der Brand nicht auf die darüberliegenden Wohnetagen über. Dennoch zog Rauchgas ins Treppenhaus, fünf Bewohner erlitten Vergiftungen, einer musste ins Krankenhaus.

Bereits zuvor soll der 19-Jährige einen in der Fratrelstraße geparkten Opel aufgebrochen und daraus unter anderem Ausweispapiere gestohlen haben. Polizeibeamte konnten ihn schließlich unweit des Tatorts festnehmen. scho/pol

Video Lokales Mannheim: 19-Jähriger wegen Verdachts der schweren Brandstiftung in U-Haft Mannheim, 16.08.2018: Nach einem Kellerbrand am Mittwoch in der Mannheimer Neckarstadt-Ost mit fünf Leichtverletzten befindet sich ein 19-Jähriger wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft. Mannheim, 16.08.2018: Nach einem Kellerbrand am Mittwoch in der Mannheimer Neckarstadt-Ost mit fünf Leichtverletzten befindet sich ein 19-Jähriger wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft.

Info: Fotostrecke und Video unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018