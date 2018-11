Verdacht auf versuchten Totschlag - 22-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft

Mannheim.Nach der Auseinandersetzung zweier Gruppen in der Mannheimer Innenstadt am Samstagmorgen hat das Amtsgericht Mannheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 22-Jährigen erlassen. Dies teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntagmittag gemeinsam mit. Der Beschuldigte steht im dringenden Verdacht, einen versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung begangen zu haben. Ein 35-jähriger Mann wurde bei der Auseinandersetzung am Paradeplatz durch Stichverletzungen lebensgefährlich sowie ein 37-jähriger Mann schwer verletzt.

Die Personen gerieten gegen 5.30 Uhr aneinander. Die Polizei fahndete daraufhin mit starken Kräften nach den Tätern. In der Bismarckstraße konnten die Beamten schließlich auf Höhe des Landgerichts einen 22-jährigen Syrer festnehmen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Nach Angaben der Polizei wiesen seine Hände zudem Schnittverletzungen auf.

Im Rahmen der Ermittlungen soll ein dringender Tatverdacht gegen den jungen Mann erhärtet worden sein. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.