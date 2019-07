Verdächtiger Mann bestreitet Vorwürfe

Ein vollständig unbekleideter Mann befriedige sich auf der Wiese in der Friedrichspark-Grünanlage selbst, lautete am Samstag gegen 18.15 Uhr eine Meldung bei der Polizei. Das hatte ein 59-jähriger Radfahrer beobachtet und die Polizei gerufen, da der Nackte nicht auf die Ansprache des Zeugen reagiert habe. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte daraufhin einen mit einem roten-T-Shirt und Unterhose bekleideten Tatverdächtigen. Der 53-Jährige bestritt die Tat. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Nachdem dem Mann ein Platzverweis für die Parkanlage ausgesprochen wurde, kam er wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an. pol/lang

