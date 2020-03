Verdächtiger stirbt nach Festnahme

Ein Streit zwischen zwei Männern in einer Gaststätte in der Neckarstadt ist am späten Samstagabend eskaliert und endete für den mutmaßlichen Angreifer tödlich. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde ein Mann bei der blutigen Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt.

Den Angaben zufolge stach ein 61-Jähriger auf das 48-jährige Opfer ein, das nach notärztlicher Behandlung mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Der Tatverdächtige ließ sich nach Angaben der Beamten nach der Attacke ohne Widerstand festnehmen, die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der 61-Jährige sei unverletzt gewesen und habe weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss gestanden, hieß es von der Polizei.

Der Mann habe am frühen Sonntagmorgen im Polizeigewahrsam plötzlich über Unwohlsein geklagt. Die Beamten holten einen Arzt. Nach der Untersuchung ließ er den 61-Jährigen mit Verdacht auf Herzinfarkt in eine Klinik bringen, wo der Patient wenig später verstarb.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim, insbesondere zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Tatablauf, dauern an. pol/afs/lia

