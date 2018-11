Verdächtiger Syrer bereits vorbestraft

Mit einem Messer hat ein 22 Jahre alter Syrer am vergangenen Samstagmorgen zwei Männer in der Mannheimer Innenstadt attackiert. Wie die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim, Sandra Utt, auf Nachfrage bestätigte, war der dringend Tatverdächtige bereits wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestraft und zum Zeitpunkt der Attacke nur auf Bewährung frei.

Ende 2017 hatte das Landgericht Frankenthal den Angreifer zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Grund dafür war, dass er rund ein Jahr zuvor – im November 2016 – einen Afghanen in Ludwigshafen ebenfalls mit Messerstichen verletzt hatte.

Im August dieses Jahres kam er, wie es nach Auskunft der Staatsanwaltschaft üblich ist, nach zwei Dritteln verbüßter Haft auf freien Fuß. Das letzte Drittel der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Am vergangenen Samstag – fast auf den Tag genau zwei Jahre nach der ersten Tat – wurde er jedoch wieder durch eine Messerattacke auffällig.

Verletzte außer Lebensgefahr

Gegen 5.30 Uhr war es am Samstagmorgen am Taxistand am Paradeplatz im Quadrat D 1 zu einer Auseinandersetzung von zwei Gruppen junger Männer gekommen. Im Laufe dieses Streits zückte der 22-Jährige offenbar das Messer und verletzte zwei Männer im Alter von 35 und 37 Jahren schwer. Der 35-Jährige wurde nach Angabe der Polizei durch die Stiche sogar lebensbedrohlich verletzt. Wie die Anklagebehörde mitteilte, befinden sich inzwischen jedoch beide Verletzte außer Lebensgefahr und sind in einem stabilen Zustand.

Nach kurzer Fahndung konnte die Polizei den 22-jährigen Syrer festnehmen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. mics

