Verdi-Oper im Nationaltheater

In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln zeigt das Nationaltheater am Sonntag, 22. Dezember, die Oper „Il trovatore / Der Troubadour“. Regisseur Roger Vontobel stellt Verdis Meisterwerk über zwei Brüder, die auf unterschiedlichen Seiten einen Bürgerkrieg und um das Herz ein und derselben Frau kämpfen, in eine imaginäre Landschaft aus Feuer und Schatten. Der „MM“ verlost für die Vorstellung am Sonntag um 19 Uhr im Opernhaus am Goetheplatz dreimal zwei Tickets. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Nationaltheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lia (Bild: NTM

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019