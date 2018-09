Verdi-Oper Rigoletto am Nationaltheater

1850 hatte Verdi das Drama Victor Hugos „Le roi s’amuse“ („Der König amüsiert sich“) entdeckt und war fasziniert von dem Schicksal des verkrüppelten Hofnarren Rigoletto, den sein körperliches Gebrechen, aber auch sein maßloses und überhebliches Verhalten zu einem Außenseiter der höfischen Gesellschaft machen. Verdis berühmte Oper verwandelt sich in Alexander Schulins Inszenierung am Nationaltheater in ein Horrorszenario, das die Psyche der Charaktere beleuchtet. Für die Wiederaufnahme am 28. September um 20 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Rigoletto“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan (Bild: Michel)

