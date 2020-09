verdi ruft im Postgeschäft erneut zu Streiks auf - ganz Baden-Württemberg betroffen

Mannheim/Rhein-Neckar.Im Geschäft der Deutschen Post kommt es am Freitag in ganz Baden-Württemberg erneut zu Streiks. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft verdi am frühen Morgen mitteilte, habe man Beschäftigte in verschiedenen Geschäftsbereichen in der offenen Tarifauseinandersetzung erneut zum Ausstand aufgerufen. In der Postzustellung betrifft der Streik die Poststandorte in Pforzheim, Rastatt, Mühlacker, Bruchsal, Bretten, Stutensee, Kehl, Bad Krozingen, Emmendingen, Lörrach, Staufen, Reutlingen Mark West, Rottweil, Rottenburg, Leutkirch, Bad Saulgau und Erbach. In Karlsruhe, Freiburg, Efringen-Kirchen, Korntal-Münchingen und in Teilen von Stuttgart betreffe die Arbeitsniederlegung nur die Paketzustellung. In Mannheim, Heidelberg, Stuttgart Bad Cannstatt und Fellbach sei ausschließlich die Briefzustellung betroffen, so die Gewerkschaft.

Nach Aussagen von verdi hätten sich allein in der vergangenen Woche mehr als 1000 Mitarbeiter an den Streiks beteiligt. Dabei sei es zu erheblichen Einschränkungen in der Brief- und Paketzustellung gekommen. „Vor der dritten Verhandlungsrunde werden die Beschäftigten nochmals ein deutliches Signal an ihren Arbeitgeber senden: Ohne eine angemessene Entgelterhöhung wird es in diesem für die Post so erfolgreichen Jahr kein Tarifergebnis geben“, so die baden-württembergische Landesfachbereichsleiterin Martina Dukek laut Gewerkschaftsmitteilung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020