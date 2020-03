Verein im Einklang mit der Natur

Der Kreisverband Mannheim des Vereins Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) hat gestern sein Familienprogramm präsentiert – es wird nun im vierten Jahr angeboten. Neu dabei ist dieses Jahr ein einwöchiges „Waldabenteuer“ für Kinder von acht bis zwölf Jahren.

Die genannte Kinderfreizeit findet vom 17. bis 21. August von jeweils 8.30 bis 15.30 Uhr statt, warmes Mittagessen ist inklusive. Nur dieses kostet (150 Euro pro Kind), die anderen Angebote des Vereins sind gratis. Darunter ist beispielsweise „Bau dein eigenes Insektenhotel!“, „Zauberwald – geheimnisvolle Wiesen im Wald“, „Wildnisküche am offenen Feuer“, „Landart – Naturkunst im Wald mit der ganzen Familie“. Diese seien, so Vereinsvorsitzender Alexander Manz, meist schnell ausgebucht.

Debatte um Pflanzaktion

Eine Pflanzaktion am „Tag des Baumes“ rundet das Programm ab, sie findet am Sonntag, 28. März, von 10 bis 13 Uhr statt (Treffpunkt Wasserwerk Käfertaler Wald). Dazu, so Manz, habe es vorab eine Diskussion gegeben: Normalerweise pflanzt der SDW-Kreisverband ein Exemplar der von der „Baum des Jahres Stiftung“ genannten Art. Doch in diesem Jahr ist es die Robinie, die aus Nordamerika stammt und damit nicht zu den einheimischen Arten zählt – deshalb war umstritten, ob diese gepflanzt werden soll.

Der Kreisverband hat sich dazu entschieden, gleich 120 Bäume anderer Arten auf rund 300 Quadratmetern städtischer Liegenschaft zu setzen: Spitzahorn, Speierling, Elsbeere und Winterlinde sind laut Geschäftsführer Daniel Weissgärber darunter – sie sollen die Ökologie des Waldes bereichern. „Wir hoffen, dass dazu viele Familien kommen!“, so Manz. Wer möchte, darf mit anpacken.

Geboten wird im Waldhaus im Stadtteil Gartenstadt jedoch viel mehr: Leiter Weissgärber nennt knapp 300 Veranstaltungen pro Jahr, zu 80 Prozent mit Schulklassen. Dazu wurde das Gebäude im vergangenen Jahr erweitert. Es kommen jedoch auch viele Kindergartengruppen. Ein weiterer Schwerpunkt sind Veranstaltungen für Lehrer und Erzieher. „Mit einer Veranstaltung bei uns ist es nicht getan. Deshalb schulen wir Pädagogen, damit sie mit den Kindern öfter in den Wald gehen“, sagt Manz. Das Anliegen des Vereins könne nur in einem Bildungsnetzwerk erfolgreich sein: ihn zu bewahren und dabei die Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales umzusetzen.

An Nachfrage bei den Angeboten des Vereins hapert es nicht – ein Problem ist jedoch laut Manz, dass es zu wenige aktive Mitglieder gibt: „Wir hätten gern mehr Menschen, die sich engagieren.“ Aktuell habe der Verein rund 60 Mitglieder, darunter sind allerdings auch Kommunen oder Bürgermeister, die nicht direkt im Vereinsleben tätig sind.

Trotz des etwas altbacken wirkenden Namens Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist der Kreisverband offen für neue Angebote, zum Beispiel einen Waldstammtisch. Finanziert werde der Verein vor allem über Spenden: Zum einen wird bei Veranstaltungen eine Spendendose aufgestellt, zum anderen geben Firmen teilweise Beträge von einigen 1000 Euro.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020