Verein liefert zwei Tonnen Tierfutter aus

Von Stephen Wolf

Solidarität für Mensch und Tier: Der Mannheimer Verein Futteranker hat in den vergangenen Tagen zwei Tonnen Tiernahrung ausgeliefert. Empfänger waren bedürftige Menschen. Aufgrund der bestehenden Kontaktsperre – Stichwort Corona-Pandemie – können die Halter das gespendete Futter für ihre Tiere zurzeit nicht selbst bei dem Verein abholen. „Um die Versorgung der Katzen, Hunde und Vögel sicherzustellen, haben ehrenamtliche Vereinsmitglieder das Futter zu ihren registrierten Kunden ausgefahren“, schildert Martina Rieder von dem 2012 gegründeten Verein die Hilfsaktion.

Viele Kilometer unterwegs

Von einer „Mammutaufgabe“ spricht die Vorsitzende Annette Elm. So hätten Teams des Vereins 95 Kunden nicht nur in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg versorgt, sondern in der gesamten Region. Der Radius des Futterankers mit Sitz in Neckarau betrage 60 Kilometer. „Wir sind mit Privatautos nach Wiesloch oder Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis gefahren, aber auch in die andere Richtung, etwa nach Worms und Lampertheim“, sagt Elm. Gepackt habe man 200 Taschen, Kartons und Futtersäcke für Stubentiger, Vierbeiner und Piepmätze.

Jana Hoger von der Tierschutzorganisation Peta lobt die Aktion der Mannheimer: „Wir dürfen auch in Krisenzeiten die Tiere nicht vergessen. Der Einsatz der ehrenamtlichen Helfer ist daher nur zu begrüßen.“

Tierschutz hilft Menschen

Um auch das Infektionsrisiko für Menschen mit Vorerkrankungen sowie für besonders gefährdete Senioren zu senken, hätten Vereinsmitglieder nach Absprache das Futter vor Haus- und Wohnungstüren abgestellt. „Wenn wir für das Wohl der Tiere sorgen, helfen wir auch den Menschen, die wenig Geld haben“, sagt Elm. Ansonsten würden sich wohl viele Halter das nötige Geld für ihre Haustiere vom Mund absparen, gibt sie zu bedenken. Auch gehe es darum, dass die durch das Corona-Virus bedrohten Halter den Kontakt zur Außenwelt auf ein Minimum beschränken können.

Da sich das Team wegen der geltenden Kontaktsperre selten am Sitz in Neckarau aufhalte, gestalte sich die Abgabe dringend benötigter Futterspenden als schwierig. Daher hoffe man auf Geldspenden. Dies, zumal der Verein seinen jährlichen Futterlauf um den Vogelstangsee abgesagt hat. Das Spektakel mit zahlreichen Teilnehmern, Ausstellern und Sponsoren hätte Ende Juni stattgefunden. Aber weil die Situation aufgrund der Kontaktverbote momentan unsicher ist, habe man von dem Lauf abgesehen. „Dadurch dürften uns etliche Spenden verlorengehen“, sagt Elm.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020