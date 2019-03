Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Beruf und Familie gleichermaßen unter einen Hut zu bringen, ist eine Aufgabe, die sich häufig nur schwer vereinbaren lässt. In den meisten Fällen sind Frauen mit dieser Herausforderung konfrontiert. Informationen und Beratung zum diesem Thema bietet der Infotag „Frau und Beruf“, den die Stadt Mannheim, die Agenturen für Arbeit in Mannheim und Ludwigshafen sowie die Jobcenter der beiden Städte am Mittwoch, 27. März, im Foyer der Mannheimer Abendakademie anbieten. Insbesondere Frauen, die den beruflichen Wiedereinstieg planen, erhalten in verschiedenen Workshops und Vorträgen Anregungen und Tipps. Fragen rund um die richtige Bewerbung, Teilzeitarbeit und die Organisation des Familienlebens stehen im Vordergrund. Zwei Referenten erläutern außerdem, mit welchen Qualifizierungen Geflüchteten der beruflichen Einstieg gelingen kann. Die Veranstaltung findet zwischen 9 und 13 Uhr statt. tbö

