Vereine appellieren an Gegner

Nach dem Bezirksbeirat Innenstadt/Jungbusch sprechen sich nun auch die Vereine in der Innenstadt öffentlich für das sogenannte alkoholakzeptierende Aufenthalts- und Beratungsangebot für die Trinkerszene in der Akademiestraße im Jungbusch aus. Die Werbegemeinschaft Mannheim City, der Bürgerverein Innenstadt West und der Bürger-und Gewerbeverein Östliche Innenstadt appellieren an die Standort-Gegner im Gemeinderat, ihr ablehnendes Votum zu überdenken. Über die knappe negative Entscheidung des Gemeinderates in der Angelegenheit ist man jedenfalls „sehr enttäuscht“. „Wir wollen diese Entscheidung nicht tatenlos hinnehmen“, so die Vorsitzenden Lutz Pauels, Angela Kräft und Wolfgang Ockert.

Für befriste Containerlösung

Die Vereine fordern, „der Stadtverwaltung erneut den Auftrag zu erteilen, eine mehrheitsfähige Vorlage auszuarbeiten“. Ihr Vorschlag für den Standort Akademiestraße: eine zunächst auf zwei Jahre befristete Containerlösung. „Diese dürfte kostenmäßig vertretbar sein und könnte im Falle mangelnder Akzeptanz kurzfristig zurückgefahren werden“, heißt es weiter. Generell würde eine solche Einrichtung für die Innenstadt, davon sind die Vereinsvorstände überzeugt, eine „positive Wirkung“ entfalten. „Erfolgreiche Beispiele in anderen deutschen Großstädten sprechen dafür“, heißt es in dem Appell, der auch ans Rathaus ging. aph