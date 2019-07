Vereine feiern Parkfest

Für Samstag, 6., sowie für Sonntag, 7. Juli, laden die Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) und der Gewerbeverein Lindenhof zum Lanz-Park-Fest 2019 ein. Schüler der Diesterwegschule haben wieder den Festbutton gestaltet, der für zwei Euro in zahlreichen Geschäften im Vorfeld gekauft werden kann. „Insgesamt gehen wir hier mit rund 15 000 Euro in Vorleistung, die in der Hauptsache durch die Gebühren der Standbetreiber und den Verkauf der Festbuttons finanziert werden müssen“, so Marc-Oliver Kuhse aus dem BIG-Vorstand. „Aber auch die tatkräftige Unterstützung von Diringer & Scheidel bei der Infrastruktur und ein Zuschuss des Bezirksbeirats sind wichtig“, betont Alexander Syri, Vorsitzender des Gewerbevereins.

Reggae, Rock und Pop

Auch der „MM“ ist auf dem Fest vertreten. Am Samstag, von 13 bis 16 Uhr läuft Fred Fuchs über das Lanz-Park-Fest, am Sonntag, zwischen 11 und 15 Uhr können die Gäste ihre persönliche Zeitungs-Titelseite gestalten. Natürlich gibt es Profis auch auf der Bühne und so präsentiert Pop the Weasel aus der Region mit Pup Rock, Pop und jazzigen Tönen den Auftakt der Bands. Der Samstagabend wird von den Mannheimern Más que tres eingestimmt. Sie sind eine Band, die verschiedene Genres mischt: Soul, Reggae, Pop und Akustik-Rock. Am Sonntag um 15 Uhr spielt die Bigband 17 Arrangements der großen Formationen der 60er und 70er. Für die Kinder wird es wieder eine Hüpfburg geben, in der sie sich austoben können, während die Eltern sich an den Ständen über Themen wie die Betreuungssituation, Mobbing in der Schule oder andere Schwerpunkte austauschen. mai

