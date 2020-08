Vereine können Hilfen jetzt beantragen

Hilfsgelder aus einem 15 Millionen-Sonderprogramm können Vereine, denen wegen ausgefallener Einnahmen aus Veranstaltungen und ähnlichen Aktivitäten finanzielle Engpässe drohen, ab Dienstag, 1. September beim zuständigen Regierungspräsidium in Tübingen beantragen. Dies kündigte Pascal Murmann vom baden-württembergischen Sozialministerium auf Nachfrage dieser Zeitung an.

Die Unterstützung erfolge voraussichtlich durch eine jeweils einmalige Förderung von maximal 12 000 Euro pro Verein oder Organisation, die nicht zurückbezahlt werden muss. Die Mittel sollen zur Deckung zwangsläufiger Fixkosten bei gleichzeitig seit dem 11. März coronabedingt entgangenen Einnahmen wie Eintrittsgelder, Spenden oder Einnahmen aus Veranstaltungen dienen, so hatte die Landesregierung die Hilfen bereits im Juli angekündigt.

Bevorzugt werden sollen dabei gemeinnützige Vereine und Organisationen aus den Zuständigkeitsbereichen des Ministeriums für Soziales und Integration, etwa Nachbarschaftshilfen, offene Hilfen, Tafelvereine, Selbsthilfevereine, Betreuungsvereine, Mehrgenerationenhäuser, Vereine und freie Träger in der Kinder- und Jugendarbeit, Familien- und Mütterzentren, Migrantenvereine und -organisationen oder Vereine und Organisationen im Bereich Demokratieförderung.

„Berechtigterweise sind viele Mannheimer Vereine bitter enttäuscht über das zögerliche Verfahren der grün-schwarzen Landesregierung“, beklagt derweil Christiane Fuchs, Vorsitzende der Freien Wähler/Mannheimer Liste und Kandidatin im Mannheimer Süden für die Landtagswahl 2021, das lange Ausbleiben von Fördergeldern und das nun schleppende Anlaufen des Verfahrens, um Vereine in der Corona-Krise zu unterstützen.

Sommerfeste ausgefallen

Für die ehrenamtlichen Funktionsträger sei es „überhaupt nicht nachvollziehbar“, weshalb die Landesregierung ihrer Ankündigung so lange keine Taten folgen lasse, hatte auch Professor Achim Weizel, Fraktionsvorsitzender der Mannheimer Liste im Gemeinderat, in der vergangenen Woche kritisiert. Die Mannheimer Vereine, so die Freien Wähler, „leiden außerordentlich durch die fehlenden Einnahmen durch den Ausfall von Veranstaltungen“.

Straßen-, Sommer- oder Bürgerfeste konnten in diesem Jahr nicht wie üblich stattfinden. Die Mannheimer Liste hatte sich daher in einem Offenen Brief an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gewandt und ihn dringend aufgefordert, das Förderprogramm auf den Weg zu bringen, damit die Finanz-Hilfen auch zeitnah ausgezahlt werden könnten. red/lang

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.09.2020