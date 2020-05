Vereine weiter am Zug

In Corona-Zeiten sind Vereine bereits arg gebeutelt. Treffen fallen aus, Mannschaften können nicht trainieren, Einnahmen fehlen. Eigentlich, müsste man meinen, ist gerade jetzt wichtig, dass Mitglieder aus Versammlungen Fragen stellen können. Wie geht es weiter? Welche langfristigen Konsequenzen drohen?

Doch wären solche Versammlungen unverantwortlich. Die jüngsten Infektionswellen während eines Gottesdiensts in Frankfurt oder in einer Kneipe im Landkreis Leer zeigen: Wir haben das Virus noch nicht im Griff. Veranstaltungen mit vielen Menschen sind noch in weiter Ferne.

Deshalb ist es richtig, dass Vereine die Versammlungen verlegen. Mitglieder sollten das akzeptieren, es dient schließlich ihrem Schutz. Doch für Vereine gilt: Bis Herbst müssen Notfallpläne stehen, für den Fall, dass sich die Lage nicht ändert. Dieser Plan sollte am besten mit den Mitgliedern ausgearbeitet werden. Bis Oktober ist dafür nun genug Zeit.

