Verfahrensdauer nervt Anwälte

In dieser Deutlichkeit hat sich noch kein Richter in einer öffentlichen Verhandlung am Landgericht über die Überlastung in der Justiz beklagt. Vorsitzender Michael Pfau platzierte am Freitag in dem von vielen Medien begleiteten Missbrauchsprozess seine Beschwerde gezielt und machte seinem Ärger über die Arbeitsüberlastung Luft.

Das Thema allerdings wabert schon länger durch die

...