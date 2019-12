Verfolgte Thema im Gottesdienst

Am Sonntag, 26. Januar, lädt die Mannheimer Stadtmission um 10.15 Uhr in der Stamitzstraße 15 (Neckarstadt) zu einem Gottesdienst ein, um auf diese Weise an die Verfolgung von Christen zu erinnern. Die Organisation Open Doors wird dabei über die aktuelle Verfolgungssituation weltweit berichten.

Open Doors setzt sich überkonfessionell für verfolgte Christen ein. Ziel von der Organisation ist es, das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für die Verfolgten zu wecken, Familien von Opfern von Verfolgung zu unterstützen und zum Gebet für die Verfolgten aufzurufen.

In einem von Open Doors veröffentlichten Verfolgungsindex werden jährlich die Staaten genannt in den Christen verfolgt werden. Diese Staaten finden sich vor allen in Asien, dem Orient und in Afrika. Weitere Informationen gibt es unter www.opendoors.de. red

