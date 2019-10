Verfolgungsjagd: Fahrer unter Drogen

Ein Autofahrer unter Drogeneinfluss ist in der Innenstadt vor einer Polizeikontrolle geflohen. Wie am Montag mitgeteilt wurde, war das Fahrzeug am Sonntagabend an der Ecke Jungbusch-/Hafenstraße aufgefallen. Als die Polizei das Blaulicht einschaltete, beschleunigte der Fahrer in der Tempo-50-Zone auf rund 140 Stundenkilometer. Während der Verfolgungsjagd Richtung Ludwigshafen wurde niemand verletzt. Nachdem die Polizisten den Raser gestoppt hatten, stellten sie Spuren von Kokain und Cannabis im Blut des Fahrers fest, der zudem ohne Führerschein unterwegs war. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss sowie wegen Drogenbesitz ermittelt. pol/esh

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019