Verfolgungsjagd: Geisterfahrer flüchtet vor Polizei

Ein 25-jähriger Geisterfahrer hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist dabei gegen einen Baum gekracht. Der Mann war in der Nacht zu Dienstag gegen 0.30 Uhr mit seinem Auto auf dem Luisenring in Höhe H 7 in falscher Fahrtrichtung unterwegs. Als ihn eine Streife kontrollieren wollte, flüchtete er mit Vollgas – weiter in falscher Richtung. Der 25-Jährige verlor am Kurpfalzkreisel die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass der Motor aus dem Wagen geschleudert wurde. Der Fahrer wurde verletzt, konnte bei der Festnahme aber noch Widerstand leisten, hieß es von der Polizei. Die Beamten begleiteten ihn in ein Krankenhaus.

Zur Rekonstruktion der genauen Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim ein Sachverständiger hinzugezogen. Während seiner Fahrt entgegen der Fahrtrichtung gefährdete der 25-Jährige auch andere Fahrzeugführer. Sie und Zeugen werden gebeten sich unter 0621/12 58 0 bei der Polizei zu melden.

Bereits am frühen Montagabend ereignete sich ein weiterer schwerer Verkehrsunfall in den Quadraten, wie die Polizei gestern mitteilte. Ein 26-jähriger Autofahrer missachtete an einer Kreuzung zwischen G 5 und G 7 die Vorfahrt eines 43-jährigen Transporterfahrers und stieß mit diesem zusammen. Der Wagen des 26-Jährigen schleuderte dabei gegen eine Hauswand und schob ein geparktes Fahrzeug auf ein weiteres. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 90 000 Euro. Weil etwa 25 Schaulustige die Unfallaufnahme behinderten, sprach die Polizei Platzverweise aus. pol/lok

