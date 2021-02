Verfrühte Freude in Mannheim über Ende der Ausgangssperre

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag erneut zwei Todesopfer in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Eine über 90 Jahre alte Frau und ein über 80 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Pflegeeinrichtungen. Zudem gibt es 54 neue Fälle, in denen das Virus nachgewiesen wurde. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz (die Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner) nach

...