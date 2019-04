Vergeben – bevor es zu spät ist

Zwei Jahre lang hatte ich kein Wort mit meinem Vater gesprochen. Die Gründe, die zu unserem Schweigen geführt hatten waren komplex – und irgendwann auch egal. Die Beziehung zwischen uns beiden war tot, gestorben. Und nun kamen alle zusammen, denn meine Schwester wollte heiraten. Das Haus war bereits am Tag vor der Hochzeit voller Gäste. Es stauten sich nervöse Energie und die gesteigerte Aggressivität, die schlicht dann entsteht, wenn sich viele Menschen auf engem Raum befinden. Und so kam, was vielleicht unvermeidlich war: Ein Missverständnis eskalierte, die Stimmen wurden laut und Worte wurden gesprochen, die nie hätten gesagt werden sollen: Am Abend vor der Hochzeit stand die Familie vor dem Scherbenhaufen gestörter und kaputter Beziehungen.

Blaulicht von weitem sichtbar

Der nächste Tag kam, ein Freitag, und mit ihm die anstehende Hochzeit. Mein Vater, ein begeisterter Motorradfahrer, schlug meiner Schwester nach dem Frühstück vor, noch eine kurze Spritztour zu machen, um der angespannten Stimmung zu entkommen. Sie verschwanden und langsam machten sich alle anderen zur Kirche auf, wo im Gemeindehaus noch einiges vorzubereiten war. Ich blieb im leeren Haus zurück. Da klingelte das Telefon.

Am anderen Ende eine aufgeregte Stimme: „Es gab hier einen Unfall, ich glaube, es wäre gut, wenn Sie kommen.“ Die Straßenkreuzung war nicht weit weg, das Blaulicht des Notarztes schon von weitem sichtbar. Mein Vater und meine Schwester lagen mitten auf der Kreuzung, Arme und Beine in einem unnatürlichen Winkel abgeknickt. Beim Linksabbiegen hatte ein Auto das Motorrad erfasst und beide durch die Luft geschleudert. Während der Notarzt Erste Hilfe leistete, kamen Krankenwagen angefahren, und auch meine Mutter erreichte den Unfallort. Es war Wochenende, keines der ländlichen Krankenhäuser war in der Lage, gleichzeitig zwei komplizierte Knochenbrüche aufzunehmen. Schnell wurden die Sanitäter sich einig, zwei verschiedene Krankenhäuser anzufahren. Meine Mutter fuhr mit ihrer Tochter mit und ich fuhr dem Krankenwagen hinterher, in dem mein Vater lag.

Hochzeit im Krankenhaus

Er wurde sofort unter Vollnarkose operiert, und mir blieb nichts anderes übrig, als zu warten. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was mir alles durch den Kopf ging, als ich da saß und meinem Vater beim Schlafen zuschaute. Doch irgendwann wachte er auf, richtete seinen Blick auf mich und sagte unvermittelt: „Wenn wir uns nicht verzeihen können, gibt es keinen Grund weiterzumachen.“ Dies war das erste ehrliche Wort seit Jahren, das zwischen uns beiden gesprochen wurde. Drei Tage nach diesem Unfall, drei Tage nach der geplanten Hochzeit, fand in der Kapelle des Krankenhauses eine ungewöhnliche Hochzeitsfeier statt. Meine Schwester wurde von einem Krankenwagen abgeholt und mit einem Rollstuhl nach vorne geschoben, mein Vater lag im Bett im Streckverband mitten in der Kapelle, der Bräutigam saß solidarisch ebenfalls in einem Rollstuhl – und die Kinder des Kindergottesdienstes umringten die anwesende Gemeinde mit Blumenkränzen. Die Zusammenstellung ergab ein Bild des Lebens, das ich nie vergessen werde. Damals habe ich gelernt: „Du bist für mich gestorben“ ist nicht das letzte Wort, das gesprochen wird.

Pfarrer Joachim , Ökumenisches Bildungszentrum Vettesanctclara

