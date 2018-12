Vergessliche für Studie gesucht

Für eine wissenschaftliche Studie sucht das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) Menschen ab 50 Jahren mit leichten Beeinträchtigungen des Gedächtnisses. Die Freiwilligen sollten in Mannheim oder der näheren Umgebung wohnen. Untersucht wird nach Angaben des ZI, wie sich interaktives elektronisches Training auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirkt.

Die geistige Leistungsfähigkeit sei ein wichtiger Faktor, um auch im hohen Alter selbstständig zu bleiben, so das ZI in einer Mitteilung. Viele ältere Menschen wiesen jedoch leichte Einschränkungen des Gedächtnisses auf, die den Alltag beeinflussten und ein Vorbote einer dementiellen Erkrankung sein könnten. Mit Medikamenten ließen sich diese Prozesse bisher allerdings nur unzureichend beeinflussen.

Das Institut für Neuropsychologie und Klinische Psychologie am ZI untersucht daher gegenwärtig, inwiefern sich ein interaktives elektronisches Training auf die geistige Leistungsfähigkeit und insbesondere das Gedächtnis auswirkt. Deshalb werden Männer und Frauen aus Mannheim gesucht, die mindestens 50 Jahre alt sind und sowohl in der eigenen Wahrnehmung als auch durch Rückmeldung aus dem Umfeld auf eine Verschlechterung des Gedächtnisses und der Merkfähigkeit bei sich aufmerksam geworden sind. Falls bereits eine Demenz diagnostiziert wurde, ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

Computer wird gestellt

Die Kandidaten, so das ZI, sollten bereit sein, ihre geistige und körperliche Fitness an drei bis vier Tagen am ZI untersuchen zu lassen. Das Trainingsprogramm besteht aus verschiedenen Übungen, die das Denkvermögen oder die Verarbeitung von Sinneseindrücken im Gehirn verbessern sollen. Das tägliche Training findet zu Hause über drei Monate mit Hilfe eines Computers statt, der für die Dauer der Studie zur Verfügung gestellt wird. Die Forscher gehen von positiven Effekten dieses Trainings auf die Gedächtnisleistung aus.

Wer teilnehmen will, soll sich unter der Telefonnummer 0621/17 03 63 32 melden und eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen – mit Name, eigener Telefonnummer und dem Stichwort „Gedächtnis“. red/imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018