Vergewaltigung im Luisenpark: Mannheimer räumt Vorwürfe ein

In den frühen Morgenstunden des 9. Juni 2018 verabschiedet sich eine 15-Jährige an der Haltestelle des Nationaltheaters von ihren Freundinnen. Während sie mit der Linie 5 weiter will, fahren die anderen Mädchen mit einer anderen Bahn. Dann trifft sie auf Almas H., der sie im Luisenpark vergewaltigt, so die Anklage der Staatsanwaltschaft. Dafür muss sich der gebürtige Mannheimer seit Mittwoch

...