Vergnüglicher Swing in Uniform

Die Dirigentin: Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe. © BW

Es ist ein Gänsehautmoment: Am Sopransaxophon spielt Stabsfeldwebel Christopher Buchheim das Solo, dann stimmen die mehr als 250 Zuhörer in den bekannten Leonard-Cohen-Song „Halleluja“ ein. So endet das alljährliche Benefizkonzert des Heersmusikkorps Koblenz im Bildungszentrum der Bundeswehr in Neuostheim, dessen Zuhörer am Ende 2860 Euro in die Sammelbüchsen des Bundeswehrsozialwerks werfen.

„Einen genussvollen Abend mit einem Orchester der Extraklasse“ verspricht der Präsident des Bildungszentrums, Christoph Reifferscheid, und er verspricht nicht zuviel. Zuvor dankt er den zahlreichen Besuchern, „denn sie bekennen sich damit zur Bundeswehr“. Das seit fast 25 Jahren stattfindende Konzert ist die letzte Veranstaltung in Mannheim, bei der die Streitkräfte öffentlich in Erscheinung treten. Damit wolle seine Einrichtung deutlich machen, dass sie „zur Mitte der Gesellschaft“ gehöre: „Wir fühlen uns hier in Mannheim ganz gut aufgehoben“, so Präsident Reifferscheid.

Als „ganz wunderbaren Begegnungsraum“ bezeichnet die neue Neuostheimer Pfarrerin Nina Roller das voll besetzte, amphitheaterartige Forum des Bildungszentrums. Das Militär sei für sie bisher „eine recht fremde Lebenswelt“ gewesen, räumt sie ein. Doch so wie Gott an Weihnachten den Menschen durch seinen Sohn begegnet sei, so stelle die Adventszeit „eine wunderbare Zeit für menschliche Begegnungen“ dar, und der Abend der Bundeswehr eine schöne Gelegenheit dazu.

Schlagwerk-Soloauftritt

Gestaltet hat ihn die einzige Frau in einer Männerdomäne: Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe, erste Chefdirigentin der Bundeswehr. Mit vielen Hintergrundinformationen zu den Titeln, doch zugleich locker und charmant führt sie durch das Programm. Dazu hat sie ihren Klangkörper wie ein symphonisches Blasorchester besetzt, mit Kontrabass und großem Schlagwerk. Bei „Jingle Bells“ haben die sieben Perkussionisten sogar einen Soloauftritt – mit Sonderapplaus und sehr viel Jubel bedacht.

Von Johann Sebastian Bachs festlichem „Ich steh an deiner Krippen hier“ bis zu Claude Debussys Stück „Die versunkene Kathedrale“, bei der die Instrumentalisten einen Klangteppich wie düster wabernden Nebel zaubern, reicht das Repertoire der vielfältigen Profimusiker im grauen Dienstanzug des Heeres.

Auch Filmmusik von „Der Duft von Lavendel“ stimmt die Dirigentin an (Solist: Hauptfeldwebel Benedikt Brodka). Sie lässt es Schneien („Let it snow“) und erinnert mit dem vergnüglich-swingenden „The Seal Lullaby“ an einen einstigen Hit von Boney M. und Harry Belafonte.

Im weihnachtlichen Potpourri darf „Oh Tannenbaum“ in einer verjazzten Version nicht fehlen. Und am Ende stimmt das Musikkorps mit allen Zuhörern als Chor „Macht hoch die Tür“ an.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019