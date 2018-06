Verhängnisvolles Vorbild der Jugend

Anzeige

Ein bisschen läuft es einem kalt den Rücken herunter, wenn man diese Machtdemonstration sieht: Der Film von der Einweihung des „Schlageterhauses“ am 29. Januar 1935 ist eine der wenigen privaten Aufnahmen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Er zählt zu den bedrohten Filmschätzen des Marchivum, von denen wir einen jeden Donnerstag an dieser Stelle vorstellen.

Zu Trompetenklängen werden Fahnen mit Hakenkreuz und Totenkopf emporgezogen. Man sieht lange Reihen Uniformierter, alle in Linie zu einem Glied angetreten. Zu ihnen spricht der von 1933 bis 1945 amtierende NS-Oberbürgermeister Carl Renninger – in Uniform mit Schirmmütze. Wachposten mit Hitlergruß, zackiger Wachwechsel, aufgereihte Standarten und immer wieder Bilder von jenem Gebäude in M 4a, das an diesem Januartag des Jahres 1935 von den nationalsozialistischen Kampf- und Jugendverbänden übernommen wird.

Der Ausschnitt stammt aus dem Film „Mit dem Kurbelkasten durch Mannheim“. Hergestellt hat ihn im Auftrag der, wie es damals heißt, „Hauptstadt Mannheim“ 1935 die Firma Rottenwallner Tonfilmproduktion aus der Quadratestadt. „Dieser Film war eine Schenkung aus Privatbesitz“, so Désirée Spuhler, die beim Marchivum die audiovisuelle Sammlung leitet und nur über wenige authentische bewegte Bilder aus der Nazi-Ära verfügt.