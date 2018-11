Verhandlungüber Mieten

Am Montag hat die Stadt den überarbeiteten Mietspiegel vorgestellt, heute steht er im Mittelpunkt einer Verhandlung am Mannheimer Amtsgericht. Dabei könnte sich entscheiden, ob die Erhebung in ihrer derzeitigen Form überhaupt Gültigkeit besitzt. Denn Eigentümervertreter wollen den Mietspiegel mit einer Klage zu Fall bringen.

Worum geht es genau? Zunächst einmal wird die Klage eines Vermieters gegen seinen Mieter verhandelt, der eine Mieterhöhung abgelehnt hat. Der Vermieter begründet die Erhöhung jedoch nicht mit dem Mietspiegel, der die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete abbildet und damit den Rahmen für Mieterhöhungen vorgibt, sondern zieht acht in Lage und Größe vergleichbare Wohnungen ins Feld.

GBG-Wohnungen drücken Preis

Vertreten wird der Kläger von Rechtsanwalt Josef Piontek, der auch Vorsitzender der Eigentümervertretung Haus und Grund ist. Der Verband kritisiert, der Mannheimer Mietspiegel sei nicht qualifiziert im Sinne des Gesetzes, da er „nicht nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt worden“ sei. Insbesondere kritisiert Haus und Grund, dass Wohnungen aus dem Bestand der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG in die Bewertung einfließen, obwohl die Gesellschaft ihre Wohnungen absichtlich deutlich günstiger anbiete als andere Vermieter. Das drücke den Durchschnittspreis und hindere Wohnungsbesitzer daran, höhere Mieten zu verlangen.

Wie Gerichtssprecherin Carla Köhler auf Anfrage mitteilte, handelt es sich heute um einen ersten mündlichen Verhandlungstermin, bei dem beide Parteien angehört werden. Eventuell seien eine Beweisaufnahme oder ein Gutachten erforderlich. Ein Urteil wird jedenfalls nicht fallen: „Dazu wird ein Verkündungstermin bestimmt“, so Köhler. cs

