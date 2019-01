Verkauf hilft Kindern

Schüler der Friedrich-List-Schule (FLS) im Quadrat C 6, 1 setzen sich für die Hilfsaktion „Kinder unterm Regenbogen“ ein und veranstalten dazu am Freitag, 25. Januar, ab 14.30 Uhr einen Benefizflohmarkt im Raum E04. Am selben Tag informiert die List-Schule zwischen 16 und 19 Uhr auch über ihr Angebot, zu dem das Abitur am Wirtschaftsgymnasium und die Berufsfachschule Wirtschaft gehören.

Zum Benefizflohmarkt laden die Schüler der Klasse E3 und des Seminarkurses „70 Jahre Grundgesetz“ ein. Vorab werden Schüler und Lehrer aufgerufen, ihren Besitzstand nach nützlichen oder interessanten Dingen durchforsten, die sie selbst nicht mehr unbedingt brauchen, die aber vielleicht andere erwerben möchten. Außer Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen sei fast alles denkbar, teilt die FLS mit. Was nicht verkauft werde, könne von den Spendern wieder abgeholt werden. Ansonsten sollen die Gegenstände kostenlos an karitative Einrichtungen abgegeben werden.

Ab 16 Uhr stellen sich am 25. Januar das Wirtschaftsgymnasium in der Aula und die Berufsfachschule Wirtschaft in Raum E02 vor. Ab 18 Uhr ist in den Computerräumen das Online-Anmeldeverfahren für das Wirtschaftsgymnasium möglich. Weitere Informationen online unter: www.fls-mannheim.de. bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019