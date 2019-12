Verkauf schwächelt

Auch in der vierten Adventswoche blieb das Weihnachtsgeschäft hinter den Erwartungen vieler Händler zurück. Besonders der Innenstadthandel berichtet von schwachen Kundenströmen, teilte der Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden, Swen Rubel, mit. „Die Zufriedenheitswerte mit dem Weihnachtsgeschäft gaben in dieser Woche noch mal etwas nach“, so Rubel. „Das überrascht ein wenig, weil die Besucherfrequenzen insbesondere in den Städten Mannheim und Heidelberg auch unter der Woche deutlich über denen der Vorwochen lagen.“ Einer Umfrage des Verbands zufolge bestätige sich zwar, dass die Innenstädte in der Vorweihnachtszeit nach wie vor viele Kunden anziehen. Es deute aber auch viel darauf hin, dass die Kunden immer stärker zwischen den Kanälen wechselten. Große Betriebe und Händler, die stationär und online verkaufen, seien demnach tendenziell etwas zufriedener mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäftes, so Rubel.

An diesem Montag – ein Tag vor Weihnachten – erwarte man noch einmal einen großen Ansturm. Mit Heiligabend ende das Weihnachtsgeschäft aber noch nicht, meint der Handelsverband. Viele Besucher nutzten die ruhigeren Tage, um zu shoppen, Geschenke umzutauschen und Gutscheine einzulösen. jor

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.12.2019