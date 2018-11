Verkehr so wichtig wie sonst nichts

Was bewegt die Menschen am meisten? Auf diese Frage möchten auch Politiker gerne eine Antwort haben, in Mannheim fällt sie derzeit eindeutig aus: Es ist der Straßenverkehr. Baustellen, Staus, Verkehr, Umleitungen, der Zustand der Straßen, all das fließt in diese Antwort mit ein. Und die Einschätzung fällt eindeutig aus: 31 Prozent der Befragten nennen das Thema auf die Frage nach dem „gegenwärtig wichtigsten Problem in Mannheim“.

Auf Platz zwei und weit abgeschlagen folgt der Bereich Müll und Wertstofftonne, 16 Prozent der Befragten nennen ihn. Erst danach kommen die Themen Zuwanderung (15 Prozent), Kriminalität (zwölf Prozent) und Wohnungsmarkt und Mieten (elf Prozent). Interessant ist dabei etwa die Entwicklung in Sachen Kriminalität: Noch vor einem Jahr hielten sie 22 Prozent für eines der wichtigsten Probleme – jetzt nannten das viel weniger Befragte bei der telefonischen Umfrage.

Soziale Fragen weit hinten

Beim Thema Verkehr gebe es in vielen Städten und eben auch in Mannheim Defizite, die sich lange aufgestaut hätten, sagt Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen. Das werde jetzt von den Bürgern deutlich wahrgenommen. Und zwar sowohl, wenn sie beispielsweise wegen Erneuerungen und Baustellen im Stau stünden als auch wenn sie über rumpelige Straßen fahren müssten.

Zudem, erklärt Jung, nennen Menschen oft ganze Themenfelder: Zum Verkehr muss also nicht nur der Stau auf dem Weg zur Arbeit zählen, es kann beispielsweise auch der Wunsch nach mehr Fahrradwegen oder die Klage über zu viel Verkehr dahinterstecken.

Auffällig bei der Bewertung der „wichtigsten Probleme“ ist aber auch das, was bei den Mannheimern derzeit keine oder nur eine kleinere Rolle spielt: Themen wie Arbeitslosigkeit, Soziales Gefälle oder Rente werden nur noch sehr selten genannt.

„Das hängt natürlich mit der positiven Wirtschaftslage derzeit zusammen“, sagt Jung. Auch bundesweite Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen ergäben demnach, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland derzeit ihre wirtschaftliche Lage als positiv einschätzen. Soziale Themen spielen da für die Mehrheit offenbar nicht die gewichtigste Rolle in Mannheim. bro

