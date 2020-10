Mannheim.In Mannheim ist an diesem Wochenende eine Demonstration angemeldet, weshalb es im Innenstadtbereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, demonstrieren am Samstag rund 200 Teilnehmern zwischen 14 und 17 Uhr in den Bereichen Hauptbahnhof, Kaiserring, Planken und Kurpfalzbrücke bis hin zum Alten Meßplatz. Betroffene Straßen werden abschnittsweise voll gesperrt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.10.2020